Djiku va quitter le SC Bastia, plusieurs départs au club

Alors que le SC Bastia va devoir dégraisser son effectif devant la DNCG, plusieurs joueurs vont quitter le club dans les prochains jours. Pour éviter la National 1, Bastia va vendre Alexander Djiku, plusieurs clubs de Ligue 1 et des clubs de Championship veulent attirer le joueur. Lassana Coulibaly devrait aussi quitter le club dans les prochains jours d'après Foot Mercato. Avant son deuxième passage devant la DNCG Bastia doit vendre et si ces deux ventes ne suffisent pas, Jean-Louis Leca, Sadio Diallo et Axel Ngando seront mis sur la liste des transferts.