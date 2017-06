Djibril Sidibé parle de son avenir à Monaco

Dans le journal L'Équipe, ce mardi, Djibril Sidibé fait un point sur sa situation avec l'AS Monaco et pour lui, son avenir est très flou...

"C'est une période assez particulière, à un an de la Coupe du Monde. Il y aura une réflexion, qui a d'ailleurs commencé, même si, en ce moment, je suis focalisé sur l'équipe de France. Je suis assez ouvert, cela ne me dérangerait pas de faire une saison de plus à Monaco. Mon critère c'est le temps de jeu, le cadre de ma progression et augmenter mes chances de m'installer durablement en équipe de France."