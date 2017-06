Divock Origi pourrait revenir en Ligue 1

Auteur de 34 matchs et 7 buts en Premier League avec Liverpool la saison dernière, Divock Origi plaît à l'Olympique Lyonnais. En plein chantier et à la recherche d'un buteur de renom pour remplacer Alexandre Lacazette qui ne devrait pas rester, le club de Ligue 1 aurait ciblé le joueur belge d'origine kenyane. Remplaçant avec les Reds la saison dernière, Origi pourrait se laisser tenter par un club qui lui donnerait plus de temps de jeu. A l'OL de jouer sa partition dans ce dossier. A noter que le joueur est également dans le viseur de l'Olympique Lyonnais et de l'AS Monaco.



Une annonce de Rodolphe Tomegah pour Africa Top Sports.