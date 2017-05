Direction Nice cet été pour Stéphane Ruffier ?

Actuellement sous contrat avec les verts jusqu'en 2021, Stéphane Ruffier pourrait faire ses valises au prochain mercato. Il pourrait venir remplacer Yoan Cardinale du côté de Nice.

Et si Stéphane Ruffier faisait le même choix que Christophe Galtier ? C'est en tout cas, ce que pense France Football qui explique le gardien stéphanois ne serait pas contre une arrivée sur la Côte d'Azur, club avec lequel il pourrait jouer un Coupe d'Europe dès la saison prochaine.



"Encore maintenant, j'ai un peu de mal à m'imaginer l'année prochaine sans Christophe Galtier à la tête de l'AS Saint-Etienne, a reconnu avec émotion Ruffier. Malheureusement, il va falloir s'y faire parce que c'est sa décision et je crois que, avec tout ce qu'il a apporté aux joueurs et au peuple vert, on ne peut que respecter sa décision", a déclaré le portier de l'ASSE sur RMC.