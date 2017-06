Direction Naples pour Adam Ounas

Adam Ounas va signer avec le Napoli. Le joueur des Girondins de Bordeaux quitte donc la France pour l'Italie.





C'est le Napoli qui a réussi à enrôler Adam Ounas. Même si la concurrence était forte avec la Roma et le Zentih l'international algérien a décidé de rejoindre le Napoli. Il est attendu cette semaine pour passer la visite médicale et signé pour 5 ans. Montant de l'opération un peu plus de 10 millions d'euros.