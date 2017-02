Direct Guingamp-Monaco

Monaco se déplace samedi (17h00) sur la pelouse de Guingamp, pour le compte de la 27ème journée de Ligue 1. Après la victoire de Nice, hier soir, et son accrochage à Bastia la semaine dernière, Monaco doit absolument gagner pour reprendre ses trois points d’avance sur ses concurrents. Attention, Guingamp aime accrocher les gros du championnat à la maison.







Deux matchs sans victoire et des inquiétudes à Monaco. Il ne faudra pas cet après-midi, au Roudourou, penser à la défaite de Manchester Mardi en Ligue des Champions, absolument se concentrer sur le championnat. Avec la victoire de l'OGC Nice, hier soir face à Montpellier, la pression est immense sur les épaules des hommes de Leonardo Jardim. Le match nul la semaine dernière à Bastia va peut-être permettre de faire prendre conscience à l'ASM qu'aucune équipe est facile à jouer cette saison. Le championnat se joue jusqu'à la dernière journée surtout avec les écarts actuels au classement. Reproduire son jeu et marquer des buts, la semaine dernière face aux Corses, c'est la première fois que Monaco n'inscrivait pas sa moyenne de 3 buts dans un match depuis plusieurs mois. L'excuse d'être déjà focalisé sur City est la solution la plus simple mais ces deux matchs sans victoire peuvent aussi être le début de la fin pour Monaco dans cette fin de championnat. Nabil Dirar, entré en jeu à Manchester, en C1, ne figure pas dans le groupe de 20 joueurs retenus par Leonardo Jardim pour le déplacement à Guingamp, c'est le choix de l'entraîneur. Outre Gabriel Boschilia, Monaco sera privé de Benjamin Mendy et Andrea Raggi, suspendus pour le match en Bretagne, alors que Jemerson fait lui son retour dans le groupe. L'AS Monaco qui n'a perdu aucun de ses 8 derniers matchs à l'extérieur en Ligue 1 (4v, 4n), une première pour le club depuis 2004/2005 dans cette compétition (10 matchs du 28 août 2004 au 5 février 2005), devra absolument gagner face à une équipe très difficile à jouer à domicile.





Guingamp veut encore manger du gros !





Face à Monaco cet après-midi, Guingamp veut encore accrocher un gros au Roudourou devant son public, Marseille, Lyon, Paris ils ont tous perdu face aux Bretons à la maison. Moins bien depuis le début de l'année 2017 avec seulement une victoire en Ligue 1 sur les 7 derniers matchs, Antoine Kombouaré a mobilisé les troupes cette semaines après la claque reçue la semaine dernière face à Bordeaux (3-0), une défaite difficile à encaisser et pour relever la tête il faudra s'imposer contre Monaco. Guingamp était en bonne position en fin d'année 2016, dans les 6 premières places du classement, un relâchement du groupe et c'est presque la fin de la saison pour Guingamp qui ne pourra pas venir sentir le sprint final pour les places européennes. Au moment de recevoir Monaco, meilleure attaque européenne, le coach de l'En Avant devra faire sans plusieurs défenseurs. Jonathan Martins Pereira, suspendu, Baissama Sankoh et Dorian Lévêque, touchés aux ischios alors que Marçal et Sorbon sont en reprise mais possible que ce dernier soit dans le groupe pour la rencontre. L'En Avant Guingamp qui a remporté seulement 3 de ses 15 derniers matchs de Ligue 1 (3v, 5n, 7d) devra manger Monaco cet après-midi et le maintien serait même acquis pour les hommes d'Antoine Kombouaré à la 27ème journée. Objectif de l'après-midi, réaliser le coup double.





Le tweet d'avant-match :



Samedi 25 Février :

📍Match vs l'@AS_Monaco

🚨Ouverture du capital aux supporters Kalon

🔝RDV à 12h pour le début des festivités ... ❤️😜 pic.twitter.com/sTyi00wHZ7 — En Avant de Guingamp (@EAGuingamp) 25 février 2017





Les stats d'avant-match :

- L'EA Guingamp (3v, 0n, 1d) a remporté 3 de ses 4 matchs à domicile contre les équipes actuellement classées dans les 6 premiers en Ligue 1 (victoires contre le Paris SG, l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille, défaite contre l'OGC Nice).

- L'AS Monaco a eu 66% de possession de balle lors du match aller (AS Monaco 2-2 EA Guingamp J1), c'est son pourcentage le plus élevé en Ligue 1 cette saison.

- L'AS Monaco (76 buts) n'est plus qu'à 3 buts de son record dans une saison de Ligue 1 (79 buts en 1977/1978).



NICOLAS PELLETIER





Les compos probables

Guingamp : Johnsson - Ikoko, Kerbrat, Sorbon, Marçal - Diallo, Didot, Deaux - Salibur, Briand, Coco.



Monaco : Subasic - Touré, Glik, Jemerson, Sidibé - B. Silva, Fabinho, Bakayoko, Lemar - Falcao, Germain