Dijon : une saison de plus sans relégation

C'est une saison très excitante qui se dessine pour Dijon. Le club va devoir conserver sa place en Ligue 1. Pour cela même si Diony est parti, Baptiste Reynet est toujours dans les buts et le jeune lorientais Jeannot est arrivé. Défensivement aussi, le DFCO s'est bien amélioré.

Le DFCO est prêt pour entamer une nouvelle saison. Le club entraîné par Olivier Dall'Oglio a réalisé un bon mercato en gardant notamment sa pièce maîtresse Baptiste Reynet. Pour l'heure, Lees-Melou (Nice), Diony (ASSE), Abdelhamid (Reims) et Marvin Martin (Lille) ont quitté le club.



Niveau arrivées le mercato semble plutôt intéressant et les Dijonais se sont renforcés avec les venues de Jeannot et Lautoa (Lorient), Yambéré (Bordeaux) et Wesley Said (Rennes). Said retrouve son ancien club où il évoluait il y a quelques saisons.





Dijon connaît la recette pour rester dans l'élite



Côté ambition, le DFCO vise une nouvelle fois son maintien en Ligue 1. Les coéquipiers de Sammaritano ou encore Tavares savent désormais ce qu'il faut faire pour rester au sommet. Tout comme l'an dernier, ils devraient lutter jusqu'au bout afin de maintenir le club en Ligue 1.



Homme à suivre:

au cours du marché estival, Dijon conserve pour le moment son gardien, Baptiste Reynet. Annoncé avec insistance à Montpellier il est finalement resté et devra encore montrer toute l'étendue de son talent cette saison.



Un très bon Reynet et les joueurs de Dall'Oglio ont toutes leurs chances d'obtenir le ticket du maintien, surtout que maintenant seul deux clubs descendent à l'échelon inférieur. Le troisième passe par un barrage ce qui représente un bel avantage pour une formation comme le DFCO.



Avis de la rédaction: cette saison l'équipe a la possibilité d'atteindre l'objectif fixé. Les Dijonais possèdent un vrai plus par rapport à une équipe comme Amiens ou bien Troyes. Ce plus, c'est l'expérience des dernières journées et savoir comment on gère un objectif de maintien.



Leur mercato est aussi qualitatif avec la venue de Jeannot et le retour d'un joueur avec beaucoup de talent, Weslay Said. Sport.fr voit Dijon continuer son aventure sur le toit du football tricolore au moins une saison de plus. Une place de 15e du championnat.







Greg Zerbone