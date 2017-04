Dijon joue son maintien, Bordeaux joue l'Europe

Suite de la 35e journée de Ligue 1, ce dimanche (17h00) avec un match important pour l'Europe, Bordeaux voudra absolument l'emporter sur la pelouse de Dijon pour affirmer ses ambitions mais aussi continuer sur la bonne dynamique du moment.

DIJON - BORDEAUX



- Les Girondins de Bordeaux ont remporté leurs 2 matchs face au Dijon FCO cette saison (Girondins 3-2 DFCO J14 et Girondins 2-1 DFCO en Coupe de France).

- Depuis 2004/2005, le Dijon FCO a remporté ses 2 matchs à domicile face au Girondins de Bordeaux (1v en Ligue 1 2011/2012 et 1v en prolongation en Coupe de la Ligue en 2004/2005).

- Lors de la 14ème journée (Girondins 3-2 DFCO), François KAMANO a été impliqué sur les 3 buts des Girondins de Bordeaux (2 buts et 1 passe décisive). Il a inscrit ses 2 buts à la 89ème et à la 90ème+3 minutes.



- Le Dijon FCO et l'AS Nancy Lorraine sont les seules équipes qui n'ont pas encore remporté 2 matchs consécutifs en Ligue 1 cette saison. Le Dijon FCO a remporté son dernier match (DFCO 3-2 SCO J34).

- Le Dijon FCO a encaissé 67% de ses buts en deuxième mi-temps en Ligue 1 cette saison (36 de ses 54 buts).

- Le Dijon FCO a inscrit au moins 3 buts lors de 7 matchs de Ligue 1 cette saison. Il avait réussi à inscrire au moins 3 buts seulement 3 fois lors de sa première saison en Ligue 1 (2011/2012).

- Le Dijon FCO a obtenu un seul clean sheet lors de ses 13 derniers matchs en Ligue 1 (DFCO 2-0 SM Caen J25), aucun lors des 9 derniers.

- Le Dijon FCO a inscrit 44 buts en Ligue 1 cette saison, c'est plus que lors de sa première saison dans cette compétition (38 buts en 2011/2012).

- Le Dijon FCO a inscrit 13 buts de la tête en Ligue 1 cette saison, seul l'AS Monaco (17) en a inscrit plus. Pierre LEESMELOU (4) et Julio TAVARES (4) ont inscrit 8 des 13 buts de la tête du Dijon FCO.



- Seuls le Paris SG (41 points) et l'AS Monaco (38 points) ont pris plus de points en Ligue 1 que les Girondins de Bordeaux (30 points, comme l'OGC Nice) depuis le début de la phase retour. Ce sont les 3 équipes contre lesquelles les Girondins ont concédé leurs 3 défaites dans cette compétition en 2017.

- Les Girondins de Bordeaux ont déjà pris plus de points en Ligue 1 depuis le début de la phase retour (30 points en 15 matchs) que lors de la phase aller (25 points en 19 matchs).