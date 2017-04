Dijon freine Bordeaux

Match nul et vierge entre Dijon et Bordeaux (0-0), dimanche lors de la 35e journée de Ligue 1. Les Girondins ne possèdent plus qu'un point d'avance sur l'OM qui a cartonné à Caen (1-5). Les Bourguignons sortent de la zone rouge, dans laquelle sont désormais plongés les Normands précités. La course pour le maintien et l'Europe sera décidément passionnante jusqu'au bout !













DIJON - BORDEAUX



- Les Girondins de Bordeaux ont remporté leurs 2 matchs face au Dijon FCO cette saison (Girondins 3-2 DFCO J14 et Girondins 2-1 DFCO en Coupe de France).

- Depuis 2004/2005, le Dijon FCO a remporté ses 2 matchs à domicile face au Girondins de Bordeaux (1v en Ligue 1 2011/2012 et 1v en prolongation en Coupe de la Ligue en 2004/2005).

- Lors de la 14ème journée (Girondins 3-2 DFCO), François KAMANO a été impliqué sur les 3 buts des Girondins de Bordeaux (2 buts et 1 passe décisive). Il a inscrit ses 2 buts à la 89ème et à la 90ème+3 minutes.



- Le Dijon FCO et l'AS Nancy Lorraine sont les seules équipes qui n'ont pas encore remporté 2 matchs consécutifs en Ligue 1 cette saison. Le Dijon FCO a remporté son dernier match (DFCO 3-2 SCO J34).

- Le Dijon FCO a encaissé 67% de ses buts en deuxième mi-temps en Ligue 1 cette saison (36 de ses 54 buts).

- Le Dijon FCO a inscrit au moins 3 buts lors de 7 matchs de Ligue 1 cette saison. Il avait réussi à inscrire au moins 3 buts seulement 3 fois lors de sa première saison en Ligue 1 (2011/2012).

- Le Dijon FCO a obtenu un seul clean sheet lors de ses 13 derniers matchs en Ligue 1 (DFCO 2-0 SM Caen J25), aucun lors des 9 derniers.

- Le Dijon FCO a inscrit 44 buts en Ligue 1 cette saison, c'est plus que lors de sa première saison dans cette compétition (38 buts en 2011/2012).

- Le Dijon FCO a inscrit 13 buts de la tête en Ligue 1 cette saison, seul l'AS Monaco (17) en a inscrit plus. Pierre LEESMELOU (4) et Julio TAVARES (4) ont inscrit 8 des 13 buts de la tête du Dijon FCO.



- Seuls le Paris SG (41 points) et l'AS Monaco (38 points) ont pris plus de points en Ligue 1 que les Girondins de Bordeaux (30 points, comme l'OGC Nice) depuis le début de la phase retour. Ce sont les 3 équipes contre lesquelles les Girondins ont concédé leurs 3 défaites dans cette compétition en 2017.

- Les Girondins de Bordeaux ont déjà pris plus de points en Ligue 1 depuis le début de la phase retour (30 points en 15 matchs) que lors de la phase aller (25 points en 19 matchs).