Di Meco : "Personne ne croit que Marseille va gagner la Ligue des champions"

L'ancien joueur de l'Olympique de Marseille a donné ses explications sur le mercato du club phocéen et pour lui ça va arriver...

"A Marseille, personne n'est dupe. Personne ne croit que l'OM va gagner la Ligue des champions dans les années qui viennent. Les gens ici connaissent le foot. Quand tu vois le Barça, le Real, le Bayern, l'Atlético, les clubs anglais, l'Italie. Frank McCourt est venu un jour à un mariage à Marseille. Il a vu l'engouement autour du club. Il a quatre sous. On lui propose de racheter le club. Il se dit pourquoi pas. C'est pas si cher que ça. Mais là, ils sont dans la réalité des choses. Quand à un moment donné, il faut faire les chèques aux mecs, plus ce qu'il faut donner en transfert et en salaire, tu reviens sur terre. Personne n'est inquiet plus que ça. Ça va se faire en juillet et en août comme d'habitude", a expliqué, sur RMC, Di Meco.