Di Maria ou Falcao : Votez pour le plus beau coup franc de la semaine

Angel Di Maria (PSG) et Radamel Falcao (Monaco) ont chacun inscrit un superbe but sur coup franc direct ce week-end. Votez pour le plus beau !

Le coup franc direct signé Angel Di Maria qui permet au PSG d'ouvrir la marque face à Angers :







Le coup franc direct signé Radamel Falcao Garcia Zarate qui permet à Monaco de s'imposer face à Dijon :







Votez !