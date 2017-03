Deuxième partie du All Star Game de la Ligue 1

Hier, nous vous avions proposé la première partie de notre All Star Game fiction Ligue 1. Après la sélection étrangère, Sport.fr vous propose cette fois la sélection Française. Et vous allez voir une nouvelle fois qu'il y a du très très haut level.

Entraîneur

Jocelyn Gourvennec (Bordeaux): ancien entraîneur de Guingamp, il gravit les échelons par palier et cette année il fait du très bon travail sur le banc des Girondins qui sont à la lutte pour décrocher une place en Europa League.



Gardien

Stéphane Ruffier (AS Saint-Etienne): chaque saison il fait partie de la crème des gardiens de Ligue 1. Après plusieurs saisons il est toujours dans son club. Gardien expérimenté il a rapporté pas mal de points à son équipe. Ses stats en Ligue 1, 40 arrêts et 19 buts encaissés.



Les défenseurs

Djibril Sidibé (AS Monaco): a 24 ans il réalise une très belle saison avec 2 passes décisives et 2 buts, ce qui lui vaut le droit d'être appelé en équipe de France.



Loïc Perrin (AS Saint-Etienne): il serait le capitaine de cette sélection et ferait beaucoup de bien. Défenseur exemplaire tant en dehors que sur le terrain, il reste le joueur le plus important dans l'effectif de Christophe Galthier, en plus de cela il compte 4 buts et une passe.



Simon Falette (FC Metz): lui s'est révélé être une belle surprise. Costaud dans les duels et réalistes notamment sur corner, il semble enfin montrer son potentiel. En Ligue 1 il a inscrit 3 buts cette saison.



Benjamin Mendy (AS Monaco): il réalise une saison formidable sous les ordres de Jardim. Passé par le Havre et l'OM, l'arrière gauche s'est fait une place à Monaco et en Ligue 1. Aujourd'hui il brille même en Ligue des Champions. En ce qui concerne le championnat il a réalisé 5 passes décisives.



Milieux de terrain

Tiemoué Bakayoko (AS Monaco): à 22 ans, il est en train de faire une saison quasi-parfaite grâce à la confiance de son coach, Leonardo Jardim. Il représente l'avenir et ça Didier Deschamps l'a bien comprit avec une convocation chez les Bleus. Fort physiquement il a inscrit 2 buts en championnat.



Morgan Sanson (Olympique de Marseille): passé de Montpellier à Marseille cet hiver, il a su s'adapter parfaitement au style de jeu ainsi qu'aux exigences de Rudi Garcia et du club phocéen. Il est meilleur passeur du championnat avec 9 offrandes.



Corentin Tolisso (Olympique lyonnais): un joueur de très haut niveau malgré son jeune âge (22 ans). Ce qui est le plus impressionnant avec Tolisso, c'est tout simplement qu'il ne cesse de progresser. L'an dernier il a su se faire une place dans le 11 lyonnais et cette année il est non seulement indispensable au milieu de terrain rhodanien, mais il va porter la tunique nationale pour la première fois. Avec 6 buts marqués et 2 passes il intéresse la Juventus Turin.



Attaquants

Florian Thauvin (Olympique de Marseille): c'est un autre Thauvin qui a débarqué dans les Bouches-du-Rhône cette saison. Auteur d'une saison blanche avec Newcastle, ces belles performances lui valent même être appelé en équipe de France. Une progression constante pour un joueur qui cumule 10 réalisations et 5 passes décisives en championnat.



Kylian Mbappé (AS Monaco): c'est une petite pépite, supervisé par toute l'Europe à 18 ans il vit un vrai rêve. Appelé en équipe de France et sacré champion d'Europe des U19 l'été dernier, il postule à une place de titulaire depuis quelques matchs et compte 12 buts pour 5 passes.



Alexandre Lacazette (Olympique Lyonnais): Lacaz comme on le surnomme est impressionnant. Pas mal critiqué à droite à gauche, cette saison il répond de nouveau présent avec ces 23 réalisations en championnat. Comme bon nombre de ces joueurs il pourrait quitter la Ligue 1 la saison prochaine.



Voilà pour l'équipe Française de cette Ligue 1. Au niveau du dispositif, nous avons pensé à un 4-3-3, après c'est à Jocelyn Gourvennec de faire ses propres choix.



Reste de l'effectif

Reynet (Dijon) - Jallet (Olympique lyonnais) - Jullien (Toulouse) - Kurzawa (Paris Saint-Germain) - Vainqueur (Olympique de Marseille) - Rabiot (Paris Saint-Germain) - Diony (Dijon) - Lemar (AS Monaco) - Gomis (Olympique de Marseille).







Nicolas Pelletier et Grégory Zerbone