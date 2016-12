Deux nouvelles cibles pour Marseille

A la recherche de plusieurs renforts à l'approche du mercato hivernal, l'Olympique de Marseille pisterait deux nouveaux joueurs. L'une des cibles pourrait venir compenser le possible départ de Lassana Diarra. Pour étoffer l'effectif olympien, Rudi Garcia et ses dirigeants pourraient tenter de séduire le Brésilien Rafaël Assis selon le quotidien O Jogo qui précise que le Betis Séville et Braga sont également intéressés. Le joueur de Chaves est considéré comme l'un des meilleurs à son poste dans le championnat portugais. Par ailleurs, l'OM pourrait faire une offre pour un joueur de l'Ajax d'Amsterdam. Le média néerlandais Voetbalzone explique en effet ce lundi que le Marocain Hakim Ziyech serait sur les tablettes de Rudi Garcia.