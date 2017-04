Deux nouveaux noms circulent à Marseille

D'après France Football, la cellule de recrutement de l'OM a coché les noms de Sergi Enrich (Eibar) et Deyverson (Alavés), en vue du mercato estival. Le premier a inscrit 10 buts et délivré 5 passes décisives en 30 rencontres de Liga, tandis que le second a mis 6 buts en 26 matchs. Il est probable que les Olympiens, qui ratissent large, identifient aussi des profils capables d'amener de la profondeur sur leur banc de touche.