Deux absents pour le PSG contre Lyon ?

Les deux parisiens, Thiago Motta et Thomas Meunier sont incertains pour le match face à Lyon dimanche soir à 21h00.

Les deux parisiens n'ont pas participé à la séance collective de lundi et reviennent donc aujourd'hui au centre d'entraînement après le jour de repos hier. Meunier souffre de la cheville et Thaigo Motta du mollet. Seule bonne nouvelle dans cette affaire, Serge Aurier aura à sa disposition 5 jours pour enfiler sa chaussette et être sur le terrain dimanche au coup d'envoi de la rencontre face à Lyon.



NP