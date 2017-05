Des perquisitions au siège du PSG, chez Di Maria et Pastore

Ce mardi matin, des perquisitions ont été menées au siège du PSG ainsi que chez Javier Pastore et Angel Di Maria dans le cadre de l'enquête sur les révélations des Football Leaks.



Après les révélation des Football Leaks, une enquête avait été ouverte pour "blanchiment de fraude fiscale aggravée". Et d'après Mediapart, des perquisitions ont été effectuées, ce mardi matin, aux domiciles de Javier Pastore et Angel Di Maria ainsi qu'au siège du Paris Saint-Germain.



Toujours selon Mediapart, les agents de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières ont pris la direction des domiciles des deux joueurs avant de se rendre au siège du club à Boulogne-Billancourt. D'après les informations révélées, Di Maria et Pastore sont accusés de recevoir des revenus liés à leurs droits d'image via des sociétés écrans basées dans des paradis fiscaux et donc d'éviter d'imposer leurs revenus au fisc.



Pour le PSG, l'accusation est au même niveau, le club est soupçonné d'avoir conclu un accord avec la société offshore de Di Maria. D'après Mediapart le domicile de l'attaquant de Nantes, Emiliano Sala, a également été perquisitionné par les policiers ce mardi.