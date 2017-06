Des discussions entre Lyon et le Bayern pour Tolisso

Corentin Tolisso va normalement quitter l'OL lors du prochain mercato, plusieurs clubs sont venus prendre des renseignements sur le joueur. Depuis quelques jours, le Bayern Munich a ouvert les discussions.

Encore un grand club sur le cas Corentin Tolisso. Après la Juventus, Chelsea et plusieurs grands clubs en Europe, c'est le Bayern Munich qui a ouvert les discussions avec le joueur et le club. D'après des informations sur l'entourage du joueur, ce dernier souhaite quitter l'OL cet été et essaye de trouver une porte de sortie. Le Bayern voulait recruter dans un premier temps, Marco Verratti, mais le coach Carlo Ancelotti sait que Paris ne laissera pas partir sa star.



Pour Tolisso, des discussions entre les deux clubs ont débuté, comme le révèle beIN Sports. Lyon veut au moins 40 M€ pour laisser partir le joueur.