Des ciel et blanc chez les Bleus

La semaine a été sportive à la Commanderie. Et l'OM termine sa semaine demain soir dans le Nord. Les Phocéens se déplacent sur la pelouse du LOSC. Tout juste remit de leurs émotions pour l'équipe de France, Dimitri Payet et Florian Thauvin vont devoir justifier leur sélection face à un LOSC moribond. Coup d'envoi vendredi à 20 h 45.



Si Marseille veut espérer accrocher l'Europa League, la saison prochaine, il faut que les joueurs de Rudi Garcia prennent le maximum de points. Et ça commence dès demain contre Lille. Les nordistes se trouvent en 14ème position à 5 points du premier barragiste. Les Lillois sont très décevants cette saison. Même depuis la venue de Franck Passi et l'arrivée de nouveaux joueurs (El Ghazi, Kishna, Xeka...), les Dogues n'avancent pas et restent coincés en bas du classement.



Cette saison le bilan Lillois à domicile est préoccupant. La dernière victoire remonte au mois de décembre 2016. Aucun succès à domicile cette année pour les Nordistes. A l'aller ils avaient dû s'incliner 2 buts à 0 au Vélodrome face à un 11 Marseillais conquérant.

Demain soir, Franck Passi, ex-entraîneur de l'OM pourra compter sur l'ensemble de son effectif, le club Lillois n'ayant pas de blessés ni de suspendus. Rappelons que le meilleur buteur se trouve être Nicolas de Preville avec 7 réalisations, attention tout de même au jeune Rony Lopes buteur il y a une semaine contre Nancy.



Côté Marseillais, Hubocan, Khaoui et Patrice Evra ne devrait pas être là pour cause de blessure. Les ciel et blanc restent sur une série de deux victoires consécutives en championnat et une stat qui peux jouer en leur faveur, Yohan Pelé a réalisé 12 cleans sheets dans la saison, un record en Europe.

Les Marseillais devraient sûrement compter sur un retour de leur meilleur buteur, Bafétimbi Gomis (16 buts). Les joueurs sont en formes et Rudia Garcia semble avoir trouver son groupe ainsi qu'une bonne alchimie. En plus, il pourra compter sur deux joueurs en pleine forme et revigorés par leur sélection chez les tricolores.



Ce match sera aussi l'occasion des retrouvailles entre Franck Passi et les Phocéens. Nul doute qu'ils voudront lui jouer un mauvais tour demain au Stade Pierre-Mauroy. Un match à gagner à tout prix pour les hommes de Rudi Garcia afin de glaner cette cinquième place qualificative pour la ligue Europa.



GZ