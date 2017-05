Der Zakarian signe à Montpellier (Officiel)

C'est officiel, Michel Der Zakarian ne sera plus l'entraîneur de Reims et s'engage avec Montpellier pour la saison prochaine. La nouvelle a été annoncée ce matin en conférence de presse avec Laurent Nicollin.



C'est donc officiel, depuis ce mercredi matin, Montpellier change d'entraîneur avec l'arrivée de Michel Dez Zakarian à la tête de l'équipe. Il remplace donc Jean-Louis Gasset qui avait annoncé sa décision il y a plusieurs semaines. L'ancien défenseur central connaît parfaitement la maison pour y avoir évolué entre 1988 et 1997 (18 buts inscrits pour 273 matchs).



Michel Der Zakarian sera assisté par un autre ancien joueur du MHSC des années 1990 en la personne de Franck Rizzetto. Ce dernier (46 ans) était son adjoint la saison passée à Reims et occupera à Montpellier des fonctions similaires.



MICHEL DER ZAKARIAN EN BREF

Franco-Arménien. Né le 18 février 1963 à Erevan (Arménie).



Carrère de joueur (défenseur central) : FC Nantes (1980-1988), MHSC (1988-1997).



Carrière d'entraîneur : MHSC (entraîneur des équipes de jeunes et adjoint en équipe première), FC Nantes (1998-2006), FC Nantes (2006-2008), Clermont Foot (2009-2012), FC Nantes (2012-2016), Stade de Reims (2016-2017), MHSC (depuis juin 2017)