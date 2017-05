Der Zakarian quitte Reims et va rejoindre Montpellier

C'est officiel : Michel Der Zakarian ne sera plus l'entraîneur de Reims. La nouvelle a été annoncée par Jean-Pierre Caillot, le président du club champenois.



"Michel Der Zakarian ne sera plus l'entraineur du Stade de Reims la saison prochaine. Il a souhaité rejoindre un autre club. Par éthique, même si sur le principe nous avons accepté son départ, il a été convenu de parler des conditions matérielles de son transfert à partir du moment où le championnat sera terminé. Dans les heures qui viennent, j'aurais au téléphone Laurent Nicollin pour acter le fait qu'il rejoigne le club de Montpellier. L'officialisation devrait intervenir la semaine prochaine. Son adjoint Franck Rizzetto l'accompagnera. Si l'objectif n'est pas atteint, le départ de Michel Der Zakarian mettra un terme à une belle aventure humaine. Michel, c'est un type bien et quand tout sera ficelé, nous lui souhaiterons le meilleur sous ses nouvelles couleurs", a-t-il dévoilé sur le site internet du SDR, qui a terminé à la septième place de la Ligue 2. Ne reste plus qu'à attendre la confirmation du MHSC.