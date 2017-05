Der Zakarian à Montpellier, c'est très chaud

Tout juste maintenu en Ligue 1, le MontpellierHérault cherche un nouveau coach. Jean-Louis Gasset parti, c'est le moment pour construire la saison à venir en commençant par le poste d'entraîneur.

La famille Nicollin a rencontré ce lundi l'ancien coach du FC Nantes, Michel Der Zakarian avec son agent Jean-Pierre Bernès du côté de Montpellier. Les deux partis ont évoqué la saison prochaine et la possible nomination de l'homme de 54 ans à la tête du 11 Héraultais. Selon les informations de RMC Sport, Michel Der Zakarian devrait s'engager pour deux ans et l'annonce officielle de son arrivée devrait se faire dans la semaine.