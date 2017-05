Der Zakarian : "c'est un challenge intéressant"

Désigné nouvel entraîneur de Montpellier, Michel Der Zakarian a effectué ce mercredi sa première sortie en conférence de presse.



"Je connais bien le club et la famille Nicollin, c'est un challenge intéressant pour moi. Je suis très heureux de revenir, a déclaré l'ancien coach de Reims. Quand on connaît les personnes c'est plus facile d'avancer rapidement. Il y a beaucoup de souvenirs qui reviennent, de gens que je connais ici. Ça va me permettre de m'acclimater beaucoup plus vite. Retrouver la Ligue 1 était très important pour moi, mais il faudra bien travailler avant. Il y a beaucoup de potentiel dans l'effectif."



En marge de la présentation du nouvel entraîneur Michel Der Zakarian, Laurent Nicollin a présenté les objectifs pour le mercato de Montpellier. "On a ciblé trois postes. On cherche un gardien, un défenseur central et un attaquant. On y travaille. S'il y a d'autres départs on les compensera. Mais pour Steve Mounié ou d'autres, il n'y a pas de porte ouverte, a ajouté Nicollin. Ryad (Boudebouz) à un bon de sortie mais je n'ai pas d'offre officielle. Il faudra que la somme nous satisfasse."