Depuis janvier, Bordeaux c'est du costaud

Bordeaux est impressionnant depuis début janvier, retour en quelques chiffres sur les bonnes performances des Girondins.

Bordeaux sur la phase retour en LIGUE 1



3e du classement de LIGUE 1

4e meilleure attaque de LIGUE 1

4e meilleure défense de LIGUE 1

71% des points disponibles marqués (33% sur la phase aller)

2 fois plus de clean sheets



-Depuis la 20e journée, l'équipe de Jocelyn Gourvennec inscrit en moyenne deux fois plus de buts que lors de la première partie de saison (2,14 buts/match contre 1,05).

-Au Matmut Arena, Bordeaux a ouvert la marque à sept reprises pour cinq victoires (81% des points marqués). A l'inverse en déplacement, l'OL a concédé quatre fois l'ouverture du score et à chaque concédé la défaite.

-François Kamano a été directement impliqué sur 40% des dix derniers buts marqués par les Girondins en quatre journées (3 buts et 1 passe).



