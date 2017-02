Depay à une journaliste : "Vous êtes de Saint-Etienne ?"

Après la rencontre entre Lyon et Nancy (4-0), le buteur du soir Memphis Depay était de bonne humeur. La preuve en vidéo avec une journaliste d'Infosport+.

En zone mixte après la rencontre, Memphis Depay a répondu aux questions des journalistes. En voyant le micro vert de la chaîne Infosport+, l'ancien joueur de Manchester United a lâché : « Vous êtes de Saint-Etienne ? », avec un petit sourire en coin. Regardez.





Quand @Memphis fait le buzz en zone mixte avec le micro vert d'@infosportplus "you are from Saint-Etienne ?" 😂 #derby #ASSEOL #OLASNL pic.twitter.com/4QLzVrGFHC