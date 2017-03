Delort rêve de l'équipe de France

Revenu à Toulouse après 6 mois au Mexique, Andy Delort a expliqué que son objectif serait de jouer en équipe de France et qu'il regrettais certains choix faits durant sa carrière.

Andy Delort a expliqué qu'il aimerait un jour jouer pour son pays et la sélection tricolore: " Je sais que ça va être compliqué mais je rêverais de jouer en Équipe de France. C'est le but ultime. Même si je sais qu'il y a des attaquants de classe mondiale" a-t-il expliqué. "À quoi peux-tu rêver de mieux que cela ? Dans le foot, vraiment, pour le coup, tout est possible. Il y en a, des belles histoires, il y en a.", a-t-il déclaré auprès de l'Equipe.