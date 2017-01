Delort, quatre ans à Toulouse

Exilé au Mexique, Andy Delort fait son retour dans le championnat de France. L'avant-centre des Tigres de Monterrey doit s'engager 4 ans et demi avec Toulouse qui casse sa tirelire.

Attendu vendredi dans la soirée à Toulouse, Andy Delort devrait passer sa visite médicale dès samedi matin et parapher un contrat jusqu'en 2021 ensuite. Une opération hors norme pour le club toulousain. La transaction tournerait autour de 6 millions d'euros. Ce qui ferait de Delort, à égalité avec Emmanuel Rivière acheté à Saint-Étienne en 2011, le transfert le plus cher de l'histoire du Toulouse FC. En sus, son contrat dépassera la norme toulousaine selon L'Equipe avec une rémunération estimée à 160.000 euros mensuels. Le plus gros salaire du club.



Dans l'opération, le club mexicain récupère la majeure partie des 8 millions d'euros d'indemnités de transfert versés au Stade Malherbe il y a quelques mois. Au Mexique, l'attaquant (13 réalisations en 38 rencontres toutes compétitions confondues avec Caen en 2015-2016) a marqué 5 buts en 14 matchs disputés avec les Tigres de Monterrey.



Le joueur avait fait connaître son désir de revenir en France il y a quelques semaines. "Je suis champion du Mexique mais j'ai un peu l'impression qu'il manque un bout de bonheur. (...) Ma femme et mon fils ont un peu de mal à s'adapter à la vie au Mexique", confiait Delort en début de mercato, au Midi Libre.