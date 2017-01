Delort annoncé à l'ASSE plutôt qu'à Rennes

Malheureux au Mexique avec les Tigres de Monterrey, Andy Delort cherche à revenir en Ligue 1, cet hiver. Ces derniers jours, les noms de nombreux clubs de Ligue 1 ont été évoqués pour l'accueillir. Selon L'Équipe, Rennes et Saint-Étienne constituent les deux pistes les plus sérieuses, alors que le natif de Sète aurait une préférence pour le maillot vert. Le quotidien révèle également que le Tigres est "contrarié" par les velléités de départ de "leur autre Français". Il faut dire que ses dirigeants avaient dû s'employer et mettre une forte somme sur la table pour le recruter, l'été dernier. Jean-Christophe Cano, son agent, devrait rapidement s'entretenir avec eux mais rien n'indique qu'ils lui octroieront un bon de sortie, lors de ce mois de janvier.