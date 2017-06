Découvrez les nouveaux maillots de l'ASSE

Découvrez sur Sport.fr, les nouveaux maillots de l'ASSE pour la prochaine saison.

Voici le communiqué du club :

"Seul club de Ligue 1 à être équipé par un équipementier français et dont la tenue est intégralement fabriquée en France, l'ASSE arborera, cette saison, un maillot domicile principalement composé de coton, à l'instar de ses maillots historiques. Une innovation et une offre unique, qui mettent ainsi en avant son savoir-faire d'équipementier. Matière naturelle, le coton apporte un certain confort aux joueurs ainsi qu'une aisance dans leurs gestes. Associé à du polyester il favorise une meilleure évacuation de la transpiration. Quant à l'élasthanne il permet de parfaire la coupe ajustée. Ce mélange de matières assure à la fois un gain en technicité et un rendu résolument plus moderne.



Deux caractéristiques viendront parfaire la technicité des maillots : le séchage rapide pour une sensation de bienêtre tout au long du match et un traitement déperlant, idéal les jours de pluie fine. Ce maillot propose également un nouveau col, le « Modestie », déjà mis en avant sur des maillots historiques développés par le coq sportif pour l'ASSE. Le Vert est également repensé cette saison. Plus profond, il est inspiré de celui du maillot Super Télé de 1981. Le tricotage de la matière a été réalisé chez Aube Tricotage à Troyes. La teinture, exécutée chez France Teinture, également à Troyes, est soumise aux normes européennes OEKO TEX établies pour éliminer tout risque de toxicité sur la peau. En effet, lors d'efforts, les transferts entre le corps et les matières peuvent être très importants. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de prévenir tout risque d'allergie et d'irritation chez les athlètes. L'assemblage a été conçu dans les ateliers le coq sportif de Romilly-sur-Seine, lieu historique de la marque puisqu'elle y est née en 1882. Le maillot domicile sera disponible à compter du 5 juillet 2017 au prix de 129€."



Maillot domicile



Maillot extérieur



Maillot Third