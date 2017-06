Découvrez le calendrier de la Ligue 1 2017-2018

La LFP vient de publier le calendrier de la Ligue 1 pour la saison 2017-2018. Une saison qui s’annonce exceptionnelle pour le football français avec le PSG qui va devoir partir à la reconquête du titre de champion de France, l’OM qui arrive pour lutter et accrocher le podium, Monaco voudra garder son titre alors que l’OL et Nice voudront jouer les trouble-fête.

Découvrez sur Sport.fr le nouveau calendrier de la Ligue 1 pour la saison 2017-2018. Les fans du championnat peuvent déjà noter la date du classico pour le match aller qui aura lieu le le dimanche 22 octobre au Stade Vélodrome. Le choc des champions aura lieu entre l'AS Monaco et le PSG le 26 novembre à Louis II.



Le premier gros choc de la saison se tiendra le 27 août à Louis II entre Monaco et l'Olympique de Marseille. Pour le derby mythique en France, il faudra attendre le 5 novembre pour voir le match entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais. Pour rappel, Monaco-PSG, le Trophée des Champions se déroulera le samedi 29 juillet à Tanger.



Les clubs de Ligue 1 qui sont engagés pour la saison 2017/2018 vont bientôt être de retour à l'entraînement :

19 juin : Lille, Nice

22 juin : Rennes, Toulouse

24 juin : Metz

26 juin : Amiens, Angers, Bordeaux, Caen, Marseille, Montpellier, Nantes, Saint-Etienne, Strasbourg

27 juin : Lyon

28 juin : Dijon, Monaco (ou le 29)

30 juin : Guingamp

4 juillet : Paris SG

A déterminer : Troyes



LA PREMIÈRE JOURNÉE :

AS Monaco – Toulouse FC

Olympique de Marseille – Dijon FCO

Lille OSC – FC Nantes

ES Troyes AC – Stade Rennais

AS Saint-Etienne – OGC Nice

Olympique Lyonnais – RC Strasbourg

Paris SG – Amiens SC

Montpellier – SM Caen

Angers SCO – Girondins de Bordeaux

FC Metz – En Avant de Guingamp



