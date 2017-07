Daniel Alves et le PSG discutent ardemment

Alors que l'Equipe a annoncé que Dani Alves et le PSG s'étaient mis d'accord pour un contrat, le Parisien fait de nouvelles révélations sur l'affaire. Le quotidien affirme ce matin que si le PSG et Dani Alves sont effectivement entrés en contact, le joueur n'a pas donné son accord pour venir dans le club de la capitale. En fait, le latéral brésilien de 34 ans, qui reste sur une grande saison avec la Juventus, hésiterait entre Manchester City et le PSG. Le joueur entend se décider à la fin de ses vacances. Sa possible arrivée à Paris remettrait en tout cas en cause l'avenir de Serge Aurier, pisté de son côté par... la Juventus !