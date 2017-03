Danic, Eysseric, Cardinale sanctionnés pour des paris sportifs

La Commission de discipline de la Ligue de football professionnel a prononcé des sanctions contre des joueurs qui "n'ont pas respecté l'interdiction de paris sportifs."



Les Niçois Valentin Eysseric et Yoan Cardinale écopent de trois matches avec sursis, comme le Dijonnais Jordan Marié. Le gardien des Aiglons doit aussi s'acquitter d'une amende de 1000 euros. La sentence est plus lourde pour le Bastiais Gaël Danic, qui prend trois rencontres dont deux avec sursis. Enfin, le Lorientais Romain Philippoteaux est sanctionné de deux matches, dont un avec sursis.



Le communiqué de la LFP



Réunie le 9 mars, la Commission de Discipline avait convoqué pour la séance du 30 mars 2017 les joueurs et éducateurs de clubs professionnels qui n'ont pas respecté l'interdiction de paris sportifs sur les compétitions organisées par la LFP suite au croisement des fichiers effectué durant la première partie de la saison 2016/2017 avec le concours de l'ARJEL.



Après audition ou lecture de leur lettre d'explications des joueurs et éducateurs, la Commission décide de prononcer les sanctions suivantes.



3 matchs avec sursis

Michel Araai (AC Ajaccio), Valentin Eysseric (OGC Nice), Romain Lejeune (US Créteil), Jordan Marié (Dijon FCO)

3 matchs avec sursis et 1.000€ d'amende

Yoan Cardinale (OGC Nice)

3 matchs de suspension, dont deux avec sursis

Gaël Danic (SC Bastia)

3 matchs avec sursis et 500€ d'amende

Mehdi Feqrache (FC Nantes), Jonathan Ringayen (US Créteil), Gaëtan Robail (Paris Saint-Germain), Jean Ruiz (FC Sochaux-Montbéliard)

2 matchs de suspension, dont un avec sursis

Romain Philippoteaux (FC Lorient)