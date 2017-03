Dall’Oglio : "On va à Marseille avec ambition"

L’entraîneur de Dijon s’attend à un match très compliqué face à Marseille ce samedi (17h), pour le compte de la 31ème journée de Ligue 1.



"Leur potentiel offensif est assez important, ne serait-ce que par leurs individualités. Ils s'entendent bien au niveau de l'attaque. Gomis sera de retour, ça fait du poids devant. Leur attaque peut nous poser des problèmes. C'est une très bonne équipe, notamment chez eux.



Les petits se font croquer là-bas. On connait le contexte. Ils sont dans leur stade, il y a une grosse volonté de faire plaisir à leur public. Depuis un bout de temps, ça fonctionne beaucoup mieux pour eux. Ils sont en confiance sur leurs terres. On sait que ça va être difficile.



À l'aller, ils n'avaient pas fait un grand match, on aurait pu s'en tirer avec un match nul. Quand ils sont venus chez nous, ils étaient plus dans le doute, ils étaient plus prenables. Maintenant, ils sont structurés, on sent qu'il y a une assise, c'est souvent les mêmes joueurs qui jouent.



On y va avec ambition. L'idée c'est d'être solide, d'être capable aussi de conserver le ballon, de jouer, de ne pas faire que subir. On sait que ça va être compliqué, mais ça reste un match. Il va falloir le prendre comme un match de coupe. On se déplace à Marseille, on sait qu'on n'est pas les favoris, mais il peut y avoir des surprises. Pourquoi pas nous ? On a des chances de faire quelque chose."