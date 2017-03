Courbis dézingue Verratti

Marco Verratti est l'une des attractions parisiennes. Un coup annoncé partant, un coup annoncé pour rester au PSG, la situation est trouble. Ce qui a le don d'agacer sérieusement, l'ex-coach de Montpellier, Rolland Courbis qui le fait savoir.

" Si demain tu me dis que Kanté, avec son sérieux professionnel et sa régularité, va remplacer Verratti au PSG, je ne vais pas me suicider, a lancé le coach sudiste sur les ondes de RMC. Pendant 30 secondes, je me prends pour un Qatari. 'Vous voulez partir ? Vous allez à Chelsea, sinon vous restez à vie au PSG et jouez en CFA ! Parce que moi, responsable du PSG, prince du Qatar, ce matin je me suis réveillé, c'est un caprice et j'ai envie de Kanté. Et même plus, je n'ai plus envie de Verratti !.' Donc quand on est Verratti et qu'on le conseille, il faut par moment se faire tout petit".