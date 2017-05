Costil et Rennes, c'est terminé

L'histoire se termine entre Benoît Costil et le Stade Rennais, le gardien numéro 2 de l'équipe de France a décidé de poursuivre sa carrière dans un nouveau club.

"À l'instar de Pierrick Hiard ou Petr Čech, Benoît Costil aura marqué l'histoire des gardiens de légende du Stade Rennais F.C. Passé du statut de meilleur gardien de Ligue 2 à numéro 2 des portiers en Équipe de France, Benoît Costil a décidé de poursuivre sa carrière dans un nouveau club. Avec sa sincérité habituelle, « Ben » revient sur son formidable parcours en Rouge et Noir."



"J'étais dans une situation de fin de contrat et j'ai annoncé il y a peu de temps au Président que je quitterai le club à l'issue de la saison. Ça me fait quelque chose forcément. Ce ne sont pas des décisions que l'on prend facilement. J'ai défendu fièrement les couleurs du club. J'ai connu beaucoup de choses, pas toujours faciles mais c'est dans ces moments que l'on s'attache encore plus au club. Le Président a eu une bonne réaction et ça m'a soulagé."



Cette annonce renforce un peu plus la rumeur qui annonce depuis plusieurs semaines, l'arrivée de Benoît Costil aux Girondins pour remplacer Cédric Carrasso qui a annoncé son départ, cette semaine.