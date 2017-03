Correa sanctionné par la LFP

La Commission de discipline de la Ligue de football professionnel a infligé deux matches de suspension à Pablo Correa.



L'entraîneur de l'AS Nancy-Lorraine avait critiqué Amaury Delerue lors de la défaite du club lorrain contre Lille (1-2). La sanction prenant effet à partir de mardi prochain, l'Uruguayen sera sur le banc pour la venue cruciale de Lorient, ce samedi pour le compte de la 30e journée de Ligue 1.



Les autres décisions :

LIGUE 1



Un match ferme

Gaël Danic (SC Bastia)



Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1, Coupe de la Ligue, Coupe de France) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 21 mars 2017 à 0h00.

Lenny Nangis (SC Bastia), Steven Moreira (FC Lorient), Nicolas Pallois (Girondins de Bordeaux), Fabinho (AS Monaco), Benoît Pedretti (AS Nancy-Lorraine), Cheick Doucouré (FC Metz)



24e journée : Angers – Stade Rennais

Comportement de M. Olivier Pickeu, manager général d'Angers SCO, envers l'arbitre assistant

Un match avec sursis de suspension de banc de touche, de vestiaire d'arbitres et de toutes fonctions officielles. La sanction prend effet le mardi 21 mars 2017.



DOMINO'S LIGUE 2



Quatre matchs ferme

Yann Boe Kane (AC Ajaccio)



Deux matchs ferme

Julien Toudic (Red Star FC), Ahmed Kantari (Valenciennes FC)



Un match ferme

Sofiane Alakouch (Nîmes Olympique)



Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 2, Coupe de la Ligue, Coupe de France) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 21 mars 2017 à 0h00.

Loïc Damour (Bourg en Bresse 01), Julien Laporte (Clermont Foot), Anatole Ngamukol (Red Star), Lloyd Palun (Red Star), Gauthier Pinaud (US Orléans)



23e journée : RC Strasbourg – GFC Ajaccio

Comportement de M. Stéphane Gori, Stadium Manager du GFC Ajaccio

Trois mois ferme de suspension de banc de touche, de vestiaire d'arbitres et de toutes fonctions officielles. La sanction prend effet le mardi 21 mars 2017.



29e journée : Tours FC – US Orléans

Comportement des supporters de l'US Orléans et du Tours FC

Attitude du joueur Thomas Renault (US Orléans) à l'encontre du délégué principal

Au vu de la gravité des faits, la Commission décide de placer le dossier en instruction.



