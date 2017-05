Correa: "je n'ai pas de regrets car on a réussi à rentrer dans la surface de Monaco"

L'exploit n'est pas arrivé pour l'AS Nancy-Lorraine ce soir face à Monaco. Les hommes de Pablo Correa n'ont rien pu faire et se sont inclinés 3-0. Un match qui n'a pas forcément marqué le coach qui est vite passer à autre chose comme il l'a déclaré en conférence de presse d'après-match.

"Quand on prépare un match, on n'imagine pas un tel scénario de prendre un but à la 3e minute. On parlait de résister, mais si on donne un but à l'adversaire aussi tôt... Malgré tout, je suis très content de ce qu'on a fait en première période. Le manque d'efficacité ne nous permet pas de réduire le score pour pouvoir au moins espérer. En seconde période, la qualité de l'adversaire lui a permis de gérer le score. Je n'ai pas de regrets car on a réussi à rentrer dans la surface de Monaco. Il faut récupérer et bien travailler dans la semaine car maintenant on a une finale à Dijon. On va jouer toute notre saison sur un match, avec tous les risques que ça comporte. Vu le parcours qu'on fait, c'est une chance et il faut le prendre comme ça. Il faudra être plus concentré et jouer de façon conquérante. Si on veut rester en vie ça passera par un résultat là-bas ».