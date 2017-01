Conférence de presse de Dimitri Payet, les verbatims

Dimitri Payet est officiellement de retour à l'Olympique de Marseille, une saison et demie après son départ pour West Ham. Le best of des petites phrases de la conférence de presse de présentation du joueur, organisée ce lundi.

Les déclarations de Jacques-Henri Eyraud :

- "Dimitri a marqué toutes les équipes pour lesquelles il a joué. Il n'a jamais cessé de s'améliorer. En 66 matchs il a marqué 18 buts et délivré 25 passes décisives. Tout le monde se souvient de ce geste et de ses paroles durant l'Euro : "Ici c'est chez moi". Dimitri figure parmi les 30 meilleurs joueurs du monde. La moyenne d'âge des 30 meilleurs joueurs du monde est de 28,6 ans. En venant ici, il a accepté une diminution conséquente de son salaire. C'est un beau signal. L'OM a beaucoup de chance d'avoir Frank McCourt comme propriétaire."



Les déclarations du directeur sportif Andoni Zubizarreta :

- "Je ne vais pas vous présenter Dimitri, vous le connaissez déjà. C'est un joueur complet. Il est capable de prendre la responsabilité dans le jeu et de faire jouer ses coéquipiers. Il connaît ce qu'est Marseille. C'est un grand avantage."



Les déclarations de Dimitri Payet :

- "Je suis très heureux de pouvoir revenir ici. C'est une maison que je connais bien. Je voulais revenir ici et faire partie de ce projet "OM Champion Project". En revenant en Ligue 1 avec un statut d'international, je crois que la pression je sais faire avec. J'ai vécu un an exceptionnel à West Ham, je garde un excellent souvenir des supporters du club. Le fait de revenir à l'OM est un choix personnel que j'assume. Je ne me sentais plus très bien à West Ham, j'avais besoin d'un retour aux sources. J'ai échangé avec des actuels joueurs, ils étaient contents de mon retour au club. Marseille est une ville très agréable à vivre. Le Vélodrome est un stade incroyable. L'arrivée de Patrice Evra a été une belle suprise. J'avais pris ma décision avant de le savoir ici. Je me tiens à la disposition du coach pour OM-Lyon, je suis qualifié pour apparaître dans le groupe. Cette saison, ll'objectif est d'aller chercher l'Europe. Mais le Top 3 va être compliqué à aller chercher."



Payet présenté officiellement cet après-midi





Officiel : Payet revient pour 29 millions d'euros