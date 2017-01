Comment le PSG a préparé le contrat de Draxler

L'international allemand (27 sélections) est à Paris, où il doit finaliser son transfert avec le Paris SG. L'accord entre Wolfsbourg et le PSG se situe autour des 40 millions d'euros. Julian Draxler devrait toucher 421.000 euros bruts par mois.

Les détails des revenus de Julian Draxler sont révélés dans les colonnes de L'Équipe. Ils sont moins importants que ceux affichés par la presse allemande. Kicker avait ça le chiffre fou de 850.000 euros bruts mensuels, ce qui plaçait Draxler à la 3e place des joueurs les mieux payés du club (derrière Thiago Silva et Angel Di Maria). International allemand d'accord, mais Draxler tient plus de l'intermittent que du joueur confirmé. Néanmoins, les chiffres dévoilés par L'Équipe n'ont rien de ridicule. Julian Draxler toucherait en réalité 421.000 euros bruts mensuels (avec la prime d'éthique, à savoir 56.000 euros). Ce salaire le placerait donc le Top 8 de la grille parisienne entre Marco Verratti (500.000 euros/mois) et un groupe de plusieurs joueurs à 400.000 euros mensuels (Kevin Trapp, Marquinhos, Hatem Ben Arfa, Grzegorz Krychowiak). Cependant, Draxler va vite pouvoir grimper dans la hiérarchie puisque c'est un salaire évolutif. Au 1er janvier 2018, ses émoluments feront un bond pour atteindre 600.000 euros bruts mensuels, +43% !



L'international allemand pourra améliorer l'ordinaire avec les divers bonus liés aux objectifs individuels et collectifs du club. Pas sûr cependant qu'il puisse prétendre dès cette saison aux 300.000 euros promis en cas de victoire en Ligue des champions...