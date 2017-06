Claudio Ranieri, nouveau coach du FC Nantes (off.)

Claudio Ranieri, l'ancien entraîneur de Leicester City, un temps évoqué pour devenir entraîneur de Saint-Étienne s'est engagé avec Nantes pour 2 ans après le départ de Sergio Conceiçao. La LFP a accepté la dérogation pour ce qui posait problème, son âge, puisqu’une loi fixe la limite d’âge pour entraîner en France à 65 ans. Ranieri a 65 ans et 7 mois…









Le gros coup du mercato en Ligue 1 au niveau des entraîneurs est pour Nantes. Waldemar Kita, le président du FC Nantes, va officialiser dans les heures qui arrivent, le retour de Claudio Ranieri en France.



Le président du club a rencontré ce dimanche à Paris l'entraîneur italien, selon l'AFP. La rencontre s'est déroulée dans le palace Royal Monceau et c'est à ce moment que l'entraîneur italien a accepté le nouveau défi du FC Nantes. L'entraîneur natif de Rome va retrouver la France après son passage à Leicester où il est devenu champion d'Angleterre. Il arrive à la tête du club avec 4 adjoints et 1 superviseur et vient s'ajouter à la liste des grands entraîneurs pour la saison prochaine dans le championnat de France, Emery, Bielsa, Garcia, Favre, Jardim...



La LFP a donc décidé d'accepter la dérogation pour le FC Nantes, car la loi interdit en France d'entraîner au dessus de 65 ans. Le coach italien a 65 ans et 7 mois Pour faire venir l'Italien, le président Kita consent d'énormes efforts financiers mais les objectifs seront aussi à la hausse pour la saison prochaine. NP