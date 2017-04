Ciccolini : "Je ne comprends pas les intentions de certains supporters"

Dans un entretien accordé à La Chaîne L'Équipe, François Ciccolini, ancien entraîneur de Bastia, sort de son silence après les incidents de Furiani dimanche. Il n'accepte pas les accusations selon lesquelles il serait le responsable des échauffourées autour de la rencontre.

Après le match aller face à Lyon, lors de la 12e journée de Ligue 1, François Ciccolini avait affirmé des propos très durs. Mais pour lui, cette déclaration n'est pas la source des incidents de dimanche à Furiani.



"Tout le monde cherche un responsable, tout le monde recherche le buzz. Mais on se trompe de cible, il faut chercher ailleurs. Je ne parlais que de terrain. Au niveau de l'agressivité, on allait être là, qu'au niveau des duels, on allait être là et qu'au niveau des intentions, ce ne seraient pas les mêmes la prochaine fois. Je n'ai jamais cherché à ce que des supporters ou de pseudo supporters aillent mettre le souk dans ce match-là."



"Je ne comprends pas les intentions et les motivations de certains supporters. Tout ce qui s'est passé n'a pas été fait dans l'intérêt du club. Je suis dégoûté et déçu car il y avait tout pour bien faire sur ce match. Le Sporting est une institution du football et ça va continuer car c'est un club important pour les Corses et la Corse."



