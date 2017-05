Ciao Paris, Monaco fonce vers le titre et écrase Nancy

L’AS Monaco s’est imposé (0-3) face à l’AS Nancy Lorraine, lors de cette 36e journée de Ligue 1. Après la défaite en Ligue des Champions face à la Juventus (0-2), les hommes de Leonardo Jardim ont bien géré ce match face à Nancy qui était considéré par les dirigeants comme le plus important de la semaine. Une victoire lors du prochain match face à Lille et Monaco sera champion de Ligue 1.



L'AS Monaco s'impose à Marcel-Picot et reprend 3 pts d'avance en tête de la @Ligue1 ! (0-3) #ASNLASM pic.twitter.com/IWZ4fa454M — AS MONACO 🇲🇨 (@AS_Monaco) 6 mai 2017





Une maitrise parfaite du match sans perdre un joueur avant d'affronter la Juventus, mardi. Monaco ne réduit pas son rythme et fonce droit vers le titre en Ligue 1. Avec cette victoire les joueurs de la Principauté reprennent 3 points d'avance sur le Paris Saint-Germain et il faudra juste une victoire en 3 matchs pour valider le titre.



Face à des Nancéiens très fébriles surtout en défense, Monaco a voulu faire le break très rapidement. Le centre de Germain, dès la 3e minute de jeu, contré par Badila, est venu surprendre Ndy Assembé sur son côté gauche. Nancy ne va pas s'en remettre, et un nouveau coup dur vient s'abattre sur les joueurs de Pablo Correa, Vincent Marchetti doit céder sa place dès la 29e, après une nouvelle blessure.



Avec de la grosse pluie et un terrain synthétique glissant, Monaco vient doubler la mise avec un centre exceptionnel de Thomas Lemar conclue par Bernardo Silva (40'). Pour rappel, Monaco a trouvé la faille lors de ses 29 derniers matches de L1, plus longue série en cours et plus longue série pour une équipe sur un exercice de L1 depuis le RC Paris en 1956-57 (29 également). Lemar viendra inscrire le troisième but pour Monaco après un beau centre de Mbappé, qui n'était pas titulaire ce soir, et réalisera sa 7e passe décisive en Ligue 1. Thomas Lemar, qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets, vient d'inscrire son 9e but en championnat cette saison.



La semaine prochaine, l'AS Monaco recevra le LOSC pour peut-être fêter le titre de Ligue 1, à domicile. En attendant, il faut se concentrer sur le match de mardi face à la Juventus en Ligue des Champions...



N.P