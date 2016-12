Christophe Galtier balance sur la pelouse

Est-ce pour cacher une nouvelle prestation sans relief de ses joueurs ? Après le match nul (0-0) de Saint-Etienne contre Nancy, Christophe Galtier s'est insurgé contre la pelouse "indigne" du Chaudron : "Cela fait six mois que je ferme ma gueule et six mois que l'on a un terrain de merde. C'est indigne d'une équipe européenne. C'est une honte", a lancé le coach stéphanois.