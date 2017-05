Chelsea veut Bakayoko et pourrait inclure Batshuayi en échange

Plusieurs jours après le titre, Monaco agite déjà le mercato d'été. Selon plusieurs informations, Bakayoko et Lemar intéressent les Blues qui pourrait inclure Michy Batshuayi dans la transaction.

Selon le Telegraph, les Blues veulent attirer deux joueurs de l'AS Monaco lors du prochain mercato d'été. Pour venir muscler son milieu de terrain, Antonio Conte veut recruter Tiémoué Bakayoko. Dans cet optique, Chelsea examine aussi l'offre qu'il faudra proposer à Monaco et pourrait donc inclure dans ce transfert, le prêt ou la vente de Michy Batshuayi.



Toujours selon la même source, Thomas Lemar serait aussi pisté par les Blues. Ces derniers vont disposer d'une enveloppe de 200 millions d'euros pour le prochain mercato et rêvent de former un milieu avec une association N'Golo Kanté - Tiémoué Bakayoko.