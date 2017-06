Charles Biétry consultant pour le LOSC, c'est officiel

La rumeur courait depuis plusieurs jours, elle s'est confirmée, ce vendredi. Charles Biétry rejoint les rangs lillois, en tant que consultant. Il aura en charge "plusieurs missions spécifiques relatives au développement de l'image et de l'activité commerciale du club". "Le projet LOSCUnlimited qu'a lancé Gérard Lopez et son équipe est absolument passionnant. J'ai été séduit par la vision, la modernité et l'ambition du projet, autant que par les hommes qui le pilotent. C'est avec un grand plaisir et une certaine excitation que je vais tenter d'apporter ma contribution au développement du LOSC", a confié l'ancien président du PSG.