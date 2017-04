Cavani veut "tout remporter" avec Paris

Edinson Cavani a prolongé son contrat avec le PSG jusqu'en juin 2020. Après sa signature, il a accordé un entretien au site du club.

Est-ce une motivation supplémentaire de jouer contre Monaco ?

Tous les matches sont importants pour moi, je veux marquer et gagner, peu importe l'adversaire. Ce qu'on retiendra à la fin, ce sont les trophées. Ce sera un match compliqué contre une belle équipe qui démontre beaucoup de belles choses, mais nous voulons gagner.



Penses-tu que Paris puisse aller chercher le titre cette saison ?

Oui bien sûr c'est possible. Il reste encore beaucoup de matches à jouer, et donc beaucoup de points à prendre. Il y a aussi la Coupe de France à aller chercher. Dans une fin de saison, tous les matches sont importants, parce que ce sont ceux-là qui font les décisions. Nous voulons gagner tout simplement, tout remporter, et nous jouons chaque match avec cet objectif en tête.



Tu n'es plus très loin du record de buts avec le Paris Saint-Germain ?

Ce que je veux, c'est donner le meilleur de moi-même, gagner et faire gagner l'équipe. Les records sont faits pour être battus, mais le plus important pour moi est de gagner des titres avec Paris. Si je bats des records, c'est bien sur le plan personnel, mais je veux gagner des trophées avec mes coéquipiers, c'est ce qui prime. Je ne pense pas forcément aux stats, je veux jouer, marquer et gagner.