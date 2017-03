Cavani - Lacazette, qui va marquer?

Dimanche à 21h00, les meilleurs attaquants de Ligue 1 s’opposent sur la pelouse du Parc des Princes, en clôture de la 30e journée. Retour en quelques chiffres sur la saison.

Edinson Cavani (Paris Saint-Germain)



Leader du classement des buteurs avec 27 buts. La barre des 20 buts franchie pour la première fois en quatre saisons.



En Ligue 1 :

1 quadruplé – 5 doublés

1 but toutes les 80 minutes

47% des buts du PSG

50 tirs cadrés (1er de LIGUE 1) – 30% des tirs cadrés du PSG

106 tirs tentés (1er de LIGUE 1) – 24% des tirs du PSG

41% de ses buts inscrits dans la dernière demi-heure



Au Parc des Princes :

11 buts en 13 matchs

47% de tirs cadrés

1 but tous les 4,6 tirs



Alexandre Lacazette (Olympique Lyonnais)



2e du classement des buteurs avec 22 buts. La barre des 20 buts franchie pour la 3e saison consécutive.



En Ligue 1 :

1 triplé et 4 doublés

1 but toutes les 87 minutes

37% des buts de l'OL

38 tirs cadrés (2e de LIGUE 1) – 22% des tirs cadrés de l'OL

74 tirs (5e de LIGUE 1) – 17% des tirs de l'OL

41% de ses buts inscrits dans le dernier quart d'heure de la 1ère période



À l'extérieur :

11 buts en 11 matchs

52% des buts de l'OL

56% de tirs cadrés

1 but tous les 2,5 tirs



NICOLAS PELLETIER / LFP