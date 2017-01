Cavani frappe deux fois, le PSG s'impose à Nantes

Le PSG s'est imposé à Nantes (0-2) sur un doublé d'Edinson Cavani, samedi pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. L'Urugayen a inscrit un premier but sur un centre parfait de Lucas, puis un second sur un somptueux coup franc direct. Les Parisiens reviennent à égalité avec Monaco, qui accueille Lorient dimanche, et à un point de Nice qui a été tenu en échec à Bastia (1-1), vendredi soir.





Le premier but :









Le second but :



EL MATADOR CAVANI pic.twitter.com/xwW7lJ49PG — Mano (@Officialhbkmano) 21 janvier 2017





Nantes : Dupé - Dubois, Vizcarrondo, Djidji, Lima - Gillet, Ab.Touré - Pardo, Harit - Stepinski, Sala



PSG : Trapp - Maxwell, Thiago Silva, Marquinhos, Meunier - Motta, Verratti, Matuidi - Draxler, Cavani, Lucas