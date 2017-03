Cavani : "Ce que je veux, c'est gagner des titres"

Eliminé en huitième de finale de Ligue des Champions par le Barça Edinson Cavani revient sur son parcours et son objectif avec la PSG.

"Les statistiques, c'est vrai qu'on m'en parle parfois. Mes amis, des gens au club, des journalistes Mais ce que je veux c'est gagner des titres avec Paris. Je suis attaquant donc marquer, oui, c'est important mais ce qui compte le plus c'est de soulever des trophées à la fin de la saison. C'est dans ces moments-là que tu es content. Le reste finalement c'est secondaire. J'ai beaucoup travaillé. J'ai fait beaucoup de sacrifices ces dernières années, en jouant sur le côté notamment. Après trois saisons fantastiques avec Naples, jouer le long de la ligne c'était comme faire un pas en arrière. Aujourd'hui, je joue à mon poste. J'aime beaucoup jouer devant le but, c'est là que je suis le plus à l'aise", reconnaît Edinson Cavani, qui n'a toutefois pas encore prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain.