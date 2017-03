Casillas pourrait préférer la C1 à l'OM

A la recherche d'un nouveau gardien pour la saison prochaine, Andoni Zubizarreta a visiblement sondé Iker Casillas ces dernières semaines. Mais ce dossier s'annonce compliqué pour le club olympien... Comme l'explique le quotidien AS ce dimanche, le portier du FC Porto serait plutôt séduit par les nouvelles ambitions et le projet de l'Olympique de Marseille mais un obstacle insurmontable se dresserait devant les dirigeants olympiens. Le gardien espagnol souhaiterait en effet disputer la Ligue des Champions la saison prochaine et l'OM n'a aucune chance de revenir sur le podium d'ici la 38e journée de Ligue 1. Un éventuel retour de Steve Mandanda est en revanche très crédible à en croire les informations de plusieurs médias.



Consultation : Casillas à l'OM, une bonne idée ?