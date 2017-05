Casillas évoque son avenir

Interrogé sur son futur, Casillas ne s'est pas cacher et a indiqué qu'il n'avait pour le moment pas pris de décision concernant la saison prochaine. Rappelons que des rumeurs l'envoient à l'OM.

"J'ai une clause qui me permet de rester à Porto pour une autre année, mais je réfléchis. Nous déciderons ensemble. En ce qui me concerne, la Serie A est une bonne option. Il y a de grandes équipes, le football est important et j'aime le pays. Maintenant, je suis en exil portugais, mais oui, j'aimerais venir en Italie. Ensuite, il serait beau de jouer contre Gianluigi Buffon à nouveau, ce serait merveilleux," a indiqué l'ancien gardien du Real Madrid auprès de la Gazzetta dello Sports.